Vojska stiže u Šid predveče, nepoznato koliko pripadnika će biti raspoređenjo po migrantskim centrima

Blic pre 35 minuta

Pripadnici Vojske Srbije predveče bi trebalo da stignu u Šid, saznaje Tanjug u Opštini Šid. - Nadam se da će to biti negde do kraja dana, kada budemo imali preciznije informacije, i obavestićemo sve naše građane u opštini i širu javnost - izjavio je za Tanjug zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović. On nije mogao da precizira koliki broj vojnika će stići predveče u Šid. Da podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naredio jutros angažovanje vojske,