Mali: Penzionerima po 100 evra do srede, evo kada pare stižu ostalima

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je po 100 evra uplaćeno za 950.000 penzionera koji su imali račun u Poštanskoj štedionici, dok će u ponedeljak početi isplata onima sa računima u ostalim bankama.

- Do srede naredne nedelje, isplatićemo svih 1.780.000 penzionera - rekao je Mali za Televiziju Prva, govoreći o pomoći države građanima od po 100 evra. Kako je rekao, u četvrtak i petak naredne nedelje isplaćuju one koji primaju novčanu socijalnu pomoć i zatim od 25. maja kreće sukcesivna isplata svih onih koji su se do sada prijavili. - Prijavljivanje traje do 5. juna, dan, dva, tri nakon toga sve ćemo završiti, ni na koji način građani Srbije ne treba da brinu,