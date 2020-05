Nakon tri nedelje bez zaraženih, novi slučaj kovida 19 u Kragujevcu

Ritam grada Kg pre 5 sati | Ritam Grada

Nakon tri nedelje bez novih slučajeva zaraze koronavirusom, danas je registrovan novozaraženi kovidom 19.

Time se broj zaraženih u Kragujevcu popeo na 69, a u Šumadijskom okrugu na 94. Od početka epidemije do danas do podneva uzeti su uzorci od ukupno 4478 pacijenata. Trenutno, na današnji dan, ukupno u kućnoj izolaciji nalazi se 226 osoba. Najviše ih je u Kragujevcu 131, u Aranđelovcu 39, Batočini 13, Lapovu 6, Kniću 11, Topoli 16 i Rači 10. Broj hospitalizovanih pacijenata u KC Kragujevac smanjio se na 24, a na respiratoru se nalazi dvoje pacijenata. Do danas je,