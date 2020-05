Jeremić: Obradović omogućio penal Vučiću da sruši bojkot

Danas pre 18 minuta | Piše: Beta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je štrajk glađu predsednika Dveri Boška Obradovića omogućio „penal“ predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da sa par efektnih poteza matira opoziciju i sruši bojkot.

On je izjavio da je uveren da Obradović to ne želi i da mu nije bilo na pameti kada je stupio u štrajk. „Vučić može da učini ’akt milosrđa’, u čemu ga sprečava jedino sujeta, i da kaže ’izvoli, Boško, na RTS 60 minuta, i svi ostali koji hoćete idite na RTS i odložiću vam izbore za septembar, neću da Boško umre’. To bi ustostručilo pritisak domaće i još više međunarodne javnosti, a da Vučić suštinski ne učini bilo kakav ustupak“, rekao je Jeremić u emisiji „Utisak