Jeremić: Teslu da stavite na čelo opozicije, za mesec dana bi postao mafijaš i trgovac strujom

pre 2 sata

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je štrajk glađu predsednika Dveri Boška Obradovića omogućio "penal" predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da sa par efektnih poteza matira opoziciju i sruši bojkot, a da je uveren da Obradović to ne želi i da mu nije bilo na pameti kada je stupio u štrajk. - Ja kao čovek saosećam sa Boškom i zabrinut sam za njegovo zdravlje. Da je razgovarao sa mnom, savetovao bih da to ne uradi, jer to je poslednji čin na koji neko