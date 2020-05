3.640.000 Građana čeka ovu vest! Evo kog datuma počinje isplata pomoći od 100 eura

Pravda pre 2 sata | RTS

Pomoćnik ministra finansija Ana Jović kaže za RTS da će isplata 100 evra punoletnim građanima koji su se prijavili za pomoć, krenuti sukcesivno od 25. maja.

Ana Jović je izjavila da se planira da isplata pomoći od 100 evra penionerima bude završena do srede, a korisnicima socijalne pomoći do četvrtka. Za vikend je počela isplata penzionerima koji primanja dobijaju u Poštanskoj štedionici. Reč je o 950.000 penzionera. Što se tiče ostalih punoletnih građana koji su se prijavili za pomoć, sa isplatom će se krenuti od 25. maja sukcesivno, najavljuje Jovićeva. Od 13. maja, kada je počao da radi sajt za prijavu, do danas u