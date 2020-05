KAKO IZGLEDAJU LETOVI NAKON USPOSTAVE PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA? Dolazak na aerodrom TRI SATA PRE LETA, nošenje maski u zgradi terminala obavezno!

Sandžak haber pre 8 sati

zvršna direktorka beogradskog aerodroma “Nikola Tesla” Senka Jelenković izjavila je danas da je aerodrom spreman za uspostavu putničkog saobraćaja.

Danas je uspostavljen let od Londona do Beograda, što je prvi komercijalni putnički let na beogradskom aerodromu nakon obustavljanja letova 19. marta zbog krize izazvane pandemijom virusa kovid19. On je sletao danas na aerodrom “Nikola Tesla” oko 11.40. Tim letom u Beograd je stiglo oko stotinu putnika, a istim avionom, koji je za London poleteo u 12.30, se prevezlo oko 60 putnika. “Beogradski aerodrom bio je otvoren tokom vanrednog stanja 24 časa dnevno, sedam