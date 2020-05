Radovanović: Zaraza nije u fabrici, nego u autobusu

Vesti online pre 2 sata | Sputnjik

Ukoliko se sve mere poštuju, problem zaražavanja radnika nije u fabrici, već u prevozu, ocenio je epidemiolog Zoran Radovanović.

On je za Sputnjik kazao da je otvaranje fabrika bilo rizično, ali i neophodno kako bi privreda preživela. Radovanović je napomenuo da postoje epidemiološki džepovi u kojima se virus zadržava duže. Iako su novooboleli mahom radnici u fabrikama, on tvrdi da se zaraza, ipak, proširila u prevozu. – Radnici su dovoženi u autobusima koji su bili puni. Tu nije poštovano rastojanje. To je bilo mesto na kom su se zaražavali – napomenuo je Radovanović. Najveću opasnost s