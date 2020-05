Đurić: Kurti se panično plaši nastavka dijaloga i razgovora sa Vučićem

N1 Info pre 23 minuta | FoNet

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se kosovski premijer u ostavci Aljbin Kurti panično plaši nastavka dijaloga i razgovora u kome bi na drugoj strani bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Da se to ne bi desilo, on i njegova vlada uvode dodatne takse, izmišljaju razloge da se to ne bi desilo. Verovatno bi oni više voleli da vide prekoputa neke od svojih prijatelja i istomišljenika. Zna se ko su u Beogradu njihovi prijatelji i istomišljenici", rekao je Đurić televiziji Pink. On je istakao da se oko Ustavnog suda Kosova i njegovih odluka pravi kult, kao da je u pitanju najviši sud SAD ili Francuske, a ustvari je sve politička igra i pokušaj da se