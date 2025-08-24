Krediti do milion dinara sa rekordno niskom kamatom - ko može da ih uzme? Uštedećete i do 4.000€ Sve na jednom mestu: Pogledajte uslove i obračun štednje

Kurir pre 2 sata
Krediti do milion dinara sa rekordno niskom kamatom - ko može da ih uzme? Uštedećete i do 4.000€ Sve na jednom mestu…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićizjavio je danas da će biti smanjene kamatne stope na gotovinske, potrošačke i stambene kredite u Srbiji.

On je, na predstavljanju novih ekonomskih mera, rekao da kamatna stopa na gotovinske kredite neće smeti da pređe 7,5 odsto, a da će je Poštanska štedionica spustiti čak na 5,99 odsto. Naveo je da će smanjenje da se odnosi na zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara, gde se nalazi 64,3 odsto radnika, kao i na penzionere sa primanjima do 100.000, gde je 92 odsto penzionera i istakao da će se gledati da se smanjenje kamatnih stopa odnosi na sve penzionere da se
