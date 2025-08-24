Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Palati Srbije predstavio novi paket ekonomskih mera za poboljšanje živnotnog standarda građana.

Ovaj program obuhvata snižene kamatne stope i ograničavanja marži najvećih trgovinskih lanaca za 3.000 proizvoda. Pitali smo veštačku inteligenciju o ovim merama, a odogovor je da je u pitanju trik vlasti da kupi vreme i mir na ulicama. Aleksandar Vučić, pred mnogobrojnim kamerama, sa tablom ispred sebe i korpama punim namirnica održao konferenciju u kojoj je najavio nove ekonomske mere koje će raditi na suzbijanju visokih cena u marketima, koji muče većinu građana