Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Nova.rs
Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Palati Srbije predstavio novi paket ekonomskih mera za poboljšanje živnotnog standarda građana.

Ovaj program obuhvata snižene kamatne stope i ograničavanja marži najvećih trgovinskih lanaca za 3.000 proizvoda. Pitali smo veštačku inteligenciju o ovim merama, a odogovor je da je u pitanju trik vlasti da kupi vreme i mir na ulicama. Aleksandar Vučić, pred mnogobrojnim kamerama, sa tablom ispred sebe i korpama punim namirnica održao konferenciju u kojoj je najavio nove ekonomske mere koje će raditi na suzbijanju visokih cena u marketima, koji muče većinu građana
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Kada ne donosite sistemske mere, onda imamo ovo 'krpljenje' sa maržama": Ponovo je uredba jača od zakona

"Kada ne donosite sistemske mere, onda imamo ovo 'krpljenje' sa maržama": Ponovo je uredba jača od zakona

N1 Info pre 32 minuta
Vučić se oglasio na Instagramu: Mere za bolji život svih naših građana (VIDEO)

Vučić se oglasio na Instagramu: Mere za bolji život svih naših građana (VIDEO)

Euronews pre 7 minuta
Krediti do milion dinara sa rekordno niskom kamatom - ko može da ih uzme? Uštedećete i do 4.000€ Sve na jednom mestu…

Krediti do milion dinara sa rekordno niskom kamatom - ko može da ih uzme? Uštedećete i do 4.000€ Sve na jednom mestu: Pogledajte uslove i obračun štednje

Kurir pre 1 sat
N1 Studio live, ponedeljak u 12h: Da li je moguće realizovati Vučićeve čudesne ekonomske mere

N1 Studio live, ponedeljak u 12h: Da li je moguće realizovati Vučićeve čudesne ekonomske mere

N1 Info pre 2 sata
Računica: Kako da uzmete kredit po novoj meri i uštedite 2.130 evra? Sve o potrošačkim kreditima

Računica: Kako da uzmete kredit po novoj meri i uštedite 2.130 evra? Sve o potrošačkim kreditima

Blic pre 1 sat
Milićević: Novim merama država pokazuje da brine o svom narodu

Milićević: Novim merama država pokazuje da brine o svom narodu

Euronews pre 2 sata
Dveri: Vučić treba da odgovara za bankarske i izvršiteljske derikože i trgovačke monopole

Dveri: Vučić treba da odgovara za bankarske i izvršiteljske derikože i trgovačke monopole

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijekamatne stope

Politika, najnovije vesti »

Novi DSS: Niko koliko režim Aleksandra Vučića nije doprineo secesionistima na Kosovu i Metohiji

Novi DSS: Niko koliko režim Aleksandra Vučića nije doprineo secesionistima na Kosovu i Metohiji

Danas pre 32 minuta
"Kada ne donosite sistemske mere, onda imamo ovo 'krpljenje' sa maržama": Ponovo je uredba jača od zakona

"Kada ne donosite sistemske mere, onda imamo ovo 'krpljenje' sa maržama": Ponovo je uredba jača od zakona

N1 Info pre 32 minuta
Sad svi znamo šta znači A.C.A.B.

Sad svi znamo šta znači A.C.A.B.

Vreme pre 12 minuta
Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Pitali smo CHATGPT kakve je to mere Vučić danas saopštio: Veštačka inteligencija je objasnila zašto to radi

Nova pre 17 minuta
Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Blic pre 12 minuta