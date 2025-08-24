Dveri: Vučić treba da odgovara za bankarske i izvršiteljske derikože i trgovačke monopole

Novi magazin pre 25 minuta  |  Beta
Dveri: Vučić treba da odgovara za bankarske i izvršiteljske derikože i trgovačke monopole

Predsednik Političkog saveta Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je danas, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio novi paket ekonomskih mera, da on mora da odgovara za sve što je vlast dozvolila - "od bankarskih i izvršiteljskih derikoža, do trgovačkih monopola".

"Posle 13 godina vlasti Vučić se setio da banke i trgovci pljačkaju građane Srbije. Ne samo da su njegove nove mere smešne predizborne fore, već treba da odgovara za sve što je upravo sadašnja vlast dozvolila za ovih 13 godina: od bankarskih i izvršiteljskih derikoža do trgovačkih monopola", napisao je Obradović na društvenoj mreži Iks (X). Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas novi paket ekonomskih mera koji podrazumeva ograničavanje marži u
