Vučić: Za Srbiju bolje da se EU što pre ekonomski pridigne

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbiju bolje da se Evropska unija što pre ekonomski "pridigne" te je dodao da "navija" da se realizuje predlog Nemačke i Francuske da se odvoji 500 milijardi evra za oporavak evropskih ekonomija koje je pogodila pandemija.

Vučić je nakon obilaska radova na rekostrukciji Zdravstvenog centra u Prokuplju kazao da, ipak, Srbija ne sme da "upadne u zamku" i da javni dug premaši 60 odsto bruto-društvenog proizvoda zemlje.

"Zato što će doći do pitanja kako ćemo to da finansiramo, na koji način", rekao je on.

Vučić je najavio da će nakon pandemije korona virusa biti napravljen "najbolji paket u istoriji za zapošljavanje", koji će sadržati podsticaje za nova radna mesta i istakao da je cilj da se zaposle ljudi koji su se u Srbiju vratili tokom pandemije.

Demantovao je navode da nije održano obećanje da se lekarima plata povisi za 10 odsto, kako je to najavljeno za vreme trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog korona virusa i rekao da će biti još jedna povišica do kraja godine.

On je obišao radove na rekonstrukciji Zdravstvenog centra u Prokuplju i rekao da će u radove i opremanje tog medicinskog objekta biti ukupno uloženo 35 miliona evra.

Vučić je rekao da će Prokuplje ali i ceo toplički kraj imati na raspolaganju i Dom zdrava i Opštu bolnicu, za šta će biti investirano između 26 i 27 miliona evra za izgradnju i oko 7-8 miliona u kupovinu medicinske opreme, koja će biti najmodernija na tržištu.

Vučić je rekao da su to prvi ozbiljni radovi posle više od 30 godina a da vrednost investicija nije bila nikada veća od Drugog svetskog rata u jedan takav objekat u Prokuplju. U ta dva objekta radiće nešto manje od 900 zaposlenih.

Predseednik Srbije je najavio da će slične investicije u zdravstvene objekte biti napravljene i u Pirotu, Kikindi, Vranju, Leskovcu, Aranđelovcu, Loznici, Vrbasu, Smederevskoj Palanci i Gornjem Milanovcu.

Prema njegovim rečima, u toplički kraj se tradicionalno malo ulagalo u poslednjih nekoliko decenija zbog čega je tamo ostalo da živi svega oko 80.000 ljudi.

"A to je narod koji je uvek bio na braniku otadžine i koji nikada nije kukao", rekao je on.

Vučić o Bošku Obradoviću: Mali sam ja čovek da bih razumeo sve njihove pobede

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je suviše "mali čovek" da bi razumeo "sve pobede" dela opozicije koja zagovara bojkot izbora.

Komentarišući odluku lidera Dveri Boška Obradovića da prekine višednevni štrajk glađu i njegovu navodnu izjavu da je "rasturio sistem", Vučić je poželeo Obradoviću i drugima iz opozicije koji zagovaraju bojkot izbora da "tako uspešno nastave u tom rasturanju".

"Mali sam ja čovek da bih razumeo sve te njihove pobede. Čestitam im na svim pobedama", rekao je Vučić u Prokuplju posle obilaska radova na rekonstrukciji zdravstvenog centra u tom gradu.

Komentarišući poziv predsedavajuće Delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanje Fajon opoziciji da ipak izađe na izbore, Vučić je rekao da ne zna šta bi rekao o tome, niti da sluša "šta ko od njih govori".

"Ja se bavim time kako da podignem zemlju, da sačuvam naš narod u Crnoj Gori i na Kosovu... Ne znam šta bih rekao a ni šta ko od njih govori, ni gde govori. Zanima me gde da nađemo novac, u šta ćemo mi da investiramo. A ko kome šta kaže, mnogo me boli glava od toga", rekao je Vučić.

(Beta, 05.20.2020)