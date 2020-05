Mandić: Srbija, Srpska i SPC uz srpski narod u Crnoj Gori

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

PODGORICA: Srbija i srpski narod, Republika Srpska, Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njen poglavar patrijarh Irinej svi stoje uz nas i podržavaju srpski narod i crkvu u Crnoj Gori, rekao je član Predsedništva Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić pred poslanicima u crnogorskom parlamentu.

Kaže da je pratio konferencije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Irineja i uverio se da kada dođe do teških momenata "svoj svojega nikada puštati neće" i dodao da je to još Njegoš zapisao, a u ovom vremenu to se i potvrđuje. "Ovo su teška vremena, slušali smo predsednika Crne Gore koji nam je poslao jezive poruke da je srpstvo primitivno u Crnoj Gori, da današnja Crna Gora nema nikakve veze sa onom nekadašnjom Crnom Gorom i da će znati da se