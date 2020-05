Tata Taki guta knedle zbog ćerkine romanse sa oženjenim! Ponizio je, zavadio sa svima, pljunuo preko stola i šta SAD?!

Kurir pre 1 sat

Majin tata Taki oglasio se posle čitavof rijaliti haosa, koji je nastao kada je njegova ćerka javno priznala romansu sa oženjenim Markom Janjuševićem.

On njegovu maju i te kako osuđuje što je sebi dozvolila da "padne" na zauzetnog muškarca koji ima i dete, ali je podržava jer je ustala i rekla ono što je istina. "Osuđujem svaku prevaru s oženjenim čovekom, a ja ću s njom da raščistim to sa njom kada izađe, očitaću joj lekciju. On joj je obećavao kule i gradove, lagao je, pa počeo da joj ljubomoriše... Ona nije smela da bude ona stara Maja, da ga ne bi bacala u kanal, ali je na kraju pukla i otvorila dušu, rekla