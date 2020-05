Dodik: Priče o prisluškivanju bile su performans

Slobodna Evropa pre 2 sata

Član Predsjedništva Bone i Hercegovine Milorad Dodik rekao je novinarima u četvrtak u Banjaluci da su njegove priče o prisluškivanju opozicije “bile performans”. "Naravno da je to bio dio odnosa u samoj Skupštini. I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje", rekao je Dodik nakon sjednice Predsjedništva Ujedinjene Srpske na kojoj je prisustvovao kao