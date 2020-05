Dr Predrag Kon kaže da smo na prekretnici: "Ovo je poslednja nedelja"

Pravda pre 39 minuta | Tanjug

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da današnji dan, kada prvi put posle dužeg vremena nije bilo umrlih od korona virusa, pokazuje da Srbija ulazi u period apsolutnog smanjivanja njegove aktivnosti, ali da se i dalje vrši aktivan nadzor.

On je za TV Pink rekao da to što još ima više od sto novobolelih na skoro 6.000 testiranih, pokazuje da se ekscesna situacija koja se desila u Vranju dalje ispituje i otkrivaju slučajevi. - Nadzor je i dalje aktivan. Mi smo završili 11. i ulazimo u 12. nedelju koja je poslednja nedelja u kojoj možemo da očekujemo aktivnost virusa. Posle toga će to polako preći u sporadično i eventualno samo ako se jave tako ekscesne situacije može ponovo doći do povećanja, ali to