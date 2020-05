VIDEO: Srušio se pakistanski avion sa 107 osoba

Radio 021 pre 44 minuta | Tanjug

Avion pakistanske nacionalne kompanije sa 99 putnika i osam članova posade, srušio se danas neposredno pre sletanja na aerodrom u Karačiju, prenosi portal Al Arabija.

Avion se srušio na stambenu četvrt poznatu kao Model kolonija, a snimci pokazuju da je u pitanju avion Erbas A320. Pakistan International Airlines(PIA) PK 320 crashes at Malir near Karachi Airport. It is said that there were 95 passangers on board. #Pakistan pic.twitter.com/CkQOJ1o9it — Chiru Bhat | ಚಿರು ಭಟ್ (@mechirubhat) May 22, 2020 Avion je leteo na redovnoj liniji između Lahorea i Karačija. Broj poginulih još nije poznat, a istraga o uzrocima pada letelice je