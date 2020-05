Vremenska prognoza: U petak sunčano, toplo do 22 stepena

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Sutra vreme pretežno sunčano, vetra slab do umeren severni i severozapadni, na istoku povremeno jak, uve če u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 10, najvi ša dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu sutra prete žno sun čano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, uve če u slabljenju. Najni ža temperatura 9, najvi ša dnevna oko 20 stepeni. U subotu promenljivo obla čno sa sun čanim intervalima i toplije, samo će u severnim, zapadnim i ponegde u