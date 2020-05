Od ponedeljka isplata 100 evra za građane koji su se prijavili

Pressek pre 1 sat | tanjug, foto:M.O.

Isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs počinje sutra, u ponedeljak 25. maja.

Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola miliona građana, a tom dinamikom očcekuje se da će do 1. ili 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć. Zadnji rok za prijavu je 5. jun, a onima koji se budu prijavili poslednjeg dana, novac će biti isplaćen na račune banaka do 7. juna. Prethodno je novčana pomoć isplaćena penzionerima i primaocima socijalne pomoći.