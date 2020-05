Oni nisu za kompromisno rešenje: Drecun otkrio koja zemlja "koči" pregovore, prkose čak i Trampu

Srbija danas pre 1 sat

On je ukazao da, ako je stav Francuske i Nemačke da se dijalog nastavi, moraju da se stvore uslovi za to, a to je bezuslovno ukidanje taksi.

Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da je Nemačka vrlo energično protiv stava administracije američkog predsednika Donalda Trampa da ipak bude otvorena mogućnost za postizanje nekog kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Govoreći o pismu u kojem ministri spoljnih poslova Nemačke i Francuske pozivaju na momentalno obnavljanje razgovora Beograda i Prištine, Drecun je za RTS ocenio da je tzv. "meka moć" Evropske unije pala