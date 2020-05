Počela isplata 100 evra građanima koji su se prijavili

N1 Info pre 3 sata | N1 Beograd

Isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za sve građane koji su se prijavili telefonom ili preko sajta idp.trezor.gov.rs počela je danas.

Izvor: TV Happy Od jutros je Uprava za trezor Ministarstva finansija počela prebacivanje novca na račun građana koji su se prijavili za državnu pomoć od 100 evra i biće isplaćivano za 500.000 njih dnevno, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. On je, u gostovanju na televiziji Hepi, rekao da će svi koji se prijave biti isplaćeni do 7. juna, rok za prijavu je 5. jun, a do nedelje se prijavilo četiri miliona građana. Mali je naveo i da se za pomoć od 100