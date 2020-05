Isplata nove tranše državne pomoći: Za 500.000 građana danas po 100 evra

Večernje novosti pre 50 minuta | E. R.

Svi punoletni državljani Srbije dobiće novac do 1. ili 2. juna. Zainteresovani imaju vremena da se "upišu"do 5. juna

ISPLATA novčane pomoći u iznosu od 100 evra, za sve građane koji su se prijavili telefonom, ili preko sajta Uprave za trezor, počinje danas. Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko 500.000 građana, a ovom dinamikom, očekuje se da će do 1. ili 2. juna biti završene isplata za sve koji su se do sada prijavili. Do sada se ukupno prijavilo četiri miliona punoletnih građana, rok za prijavu je 5. jun, a svi koji budu čekali "poslednji voz", novac na računu mogu da