Vesić: Prosečna plata u Beogradu u martu 74.491 dinar

N1 Info pre 1 sat | FoNet

Prosečna neto zarada za mart u Beogradu bila je 74.491 dinara ili 634 evra, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je naveo da je prosečna plata u Beogradu u martu porasla u odnosu na januar kada je iznosila 627 evra, kao i na februar kada je bila 614 evra. U istom periodu od 2014. do 2018. godine u Beogradu je nezaposlenost prepolovljena - sa 16,2 odsto pala je na 8,1 odsto, rekao je Vesić, prenosi Beoinfo. Od 2014. godine do danas u Beogradu je otvoreno 190.000 novih radnih mesta i danas imamo oko 750.000 zaposlenih, dodao je Vesić.