Marković: Razgovori sa Mitropolijom čim se steknu uslovi, nek nas niko ne plaši litijama

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Premijer Crne Gore Duško Marković najavio je danas da će se pregovori Vlade i Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP), o Zakonu o slobodi veroispovesti, nastaviti čim se za to steknu uslovi.

On je rekao da će se lično založiti da se dijalog nastavi što pre. „Trenutna situacija nas je usmerila da očuvamo ono što ja najvrednije, a to je zdravlje, ništa ne može biti preče od toga. Dobio sam pismo i predlog za nastavak razvogora. Čuo sam se tim i drugim povodima uoči praznika Svetog Vasilija Ostroškog s mitropolitom Amfilohijem i rekao da ćemo krenuti s razgovorima čim se stvore uslovi. Ostalo je da se ovih dana još jednom čujemo“, rekao je on. Marković je