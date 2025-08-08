Pet osoba privedeno zbog napada na novinare tokom uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću

Beranska policija privela je pet osoba zbog sumnje da su danas u Gornjem Zaostru maltretirali fotoreportere Vijesti i Pobjede Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića.

Među je i uhapšeni D.F. iz Bijelog Polja za kojeg se sumnja da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz policije. „Policijski služenici Odeljenja bezbednosti Berane su priveli pet lica u odnosu na koje utvrđuju sve činjenice vezane za napad na navedena dva novinara, od kojih je lice D.F, rođen u Bijelom Polju, a nastanjen u Podgorici, lišeno slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je