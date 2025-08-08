Pet osoba privedeno zbog napada na novinare tokom uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću

Nova pre 1 sat  |  Autor: Vijesti
Pet osoba privedeno zbog napada na novinare tokom uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću

Beranska policija privela je pet osoba zbog sumnje da su danas u Gornjem Zaostru maltretirali fotoreportere Vijesti i Pobjede Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića.

Među je i uhapšeni D.F. iz Bijelog Polja za kojeg se sumnja da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz policije. „Policijski služenici Odeljenja bezbednosti Berane su priveli pet lica u odnosu na koje utvrđuju sve činjenice vezane za napad na navedena dva novinara, od kojih je lice D.F, rođen u Bijelom Polju, a nastanjen u Podgorici, lišeno slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Meštani Berana uklonili spomenik Pavlu Đurišiću

Meštani Berana uklonili spomenik Pavlu Đurišiću

Sputnik pre 24 minuta
Napadnuti fotoreporteri tokom uklanjana spomenika Pavlu Đurišiću: Otimali im opremu, vređali, i pretili ubistvom

Napadnuti fotoreporteri tokom uklanjana spomenika Pavlu Đurišiću: Otimali im opremu, vređali, i pretili ubistvom

Blic pre 1 sat
Uklonjen spomenik Pavlu Đurišiću: Meštani izmestili obeležje u obližnju crkvu

Uklonjen spomenik Pavlu Đurišiću: Meštani izmestili obeležje u obližnju crkvu

Kurir pre 1 sat
Spomenik Pavlu Đurišiću premešten u crkvu

Spomenik Pavlu Đurišiću premešten u crkvu

N1 Info pre 2 sata
Privedeno pet osoba zbog napada na fotoreportera i novinara u Crnoj Gori

Privedeno pet osoba zbog napada na fotoreportera i novinara u Crnoj Gori

N1 Info pre 2 sata
Spomenik Pavlu Đurišiću premešten u crkvu (video)

Spomenik Pavlu Đurišiću premešten u crkvu (video)

Pravda pre 2 sata
Meštani uklonili spomenik Pavlu Đurišiću u Beranama

Meštani uklonili spomenik Pavlu Đurišiću u Beranama

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PodgoricaBeraneTužilaštvo

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu kaže da Izrael ne želi da zauzme Gazu nego da je oslobodi od Hamasa

Netanjahu kaže da Izrael ne želi da zauzme Gazu nego da je oslobodi od Hamasa

Danas pre 39 minuta
Džej Di Vens o potencijalnom britanskom priznanju Palestine: Ne znam šta to znači, tamo nema funkcionalne vlade

Džej Di Vens o potencijalnom britanskom priznanju Palestine: Ne znam šta to znači, tamo nema funkcionalne vlade

Danas pre 19 minuta
Tramp će Putinu dati ove ključne: Teritorije?! Ovako bi mogao da izgleda sporazum SAD i Rusije: Za Zelenskog bi to bio…

Tramp će Putinu dati ove ključne: Teritorije?! Ovako bi mogao da izgleda sporazum SAD i Rusije: Za Zelenskog bi to bio najbolniji udarac

Blic pre 48 minuta
Pukla žičara, šest osoba povređeno: Užas u Rusiji: Ljudi visili u vazduhu, hitno prevezeni u bolnicu (video)

Pukla žičara, šest osoba povređeno: Užas u Rusiji: Ljudi visili u vazduhu, hitno prevezeni u bolnicu (video)

Blic pre 24 minuta
Tajni život Vladimira Putina: U striptiz klubu visila njegova slika, ljubavnice odvodio u državni stan: Ruski novinari…

Tajni život Vladimira Putina: U striptiz klubu visila njegova slika, ljubavnice odvodio u državni stan: Ruski novinari otkrilii pikanterije

Blic pre 3 minuta