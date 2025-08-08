Meštani Berana uklonili spomenik Pavlu Đurišiću

Sputnik pre 3 sata
Meštani Berana uklonili spomenik Pavlu Đurišiću

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću koji je otkriven danas u beranskom selu Gornje Zaostro, meštani su uklonili oko 14 sati.

Spomenik je sada izmešten u obližnju crkvu, javlja RTCG i dodaje, pozivajući se na nezvanične informacije, da su se komunalna policija i policija uputile na mesto gde je bio spomenik kako bi uklonili postament. Spomenik je ranije danas otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije. Metodije je ranije danas služio liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u Gornjem Zaostru kod Berana i poručio da će spomenik Pavla Đurišića, koji je u
