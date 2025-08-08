Napadnuti fotoreporteri tokom uklanjana spomenika Pavlu Đurišiću: Otimali im opremu, vređali, i pretili ubistvom

Prilikom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kraj Berana, više desetina ljudi koji su prisustvovali događaju napalo je fotoreportere Vijesti i Pobjede, Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića.

Nakon što je novinarska ekipa parkirala automobil iznad mesta na kom je bio postavljen šator i počela da fotografiše uklanjanje spomenika Đurišiću, više osoba se trkom uputilo prema fotoreporterima i počelo agresivno da im preti, unoseći im se u lice, otimajući foto-aparate i opremu. Nakon što su Vasiljeviću oduzeli, pa potom polomili deo opreme, nasilno su ga uveli u šator, pri čemu je više ljudi počelo da ga udara i da mu preti. Nekoliko meštana je uspelo da ga