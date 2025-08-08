Uklonjen spomenik Pavlu Đurišiću: Meštani izmestili obeležje u obližnju crkvu

Uklonjen spomenik Pavlu Đurišiću: Meštani izmestili obeležje u obližnju crkvu

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću,(1907-1945) koji je otkriven danas u beranskom selu Gornje Zaostro, uklonjen je.

Spomenik su uklonili meštani. Ranije danas spomenik je otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije. Metodije, koji je služio liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u tom mestu, poručio je da će spomenik staviti u crkvu, „pa nek dođu da ruše crkvu“. „Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podoficirima i borcima jugoslovenske vojske u otadžbini večna pamjat“, rekao je Metodije. „Vijestima“ je prethodno rečeno da je
