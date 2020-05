Politika: Sednica Glavnog odbora DS zakazana za 21. jun

Radio 021 pre 1 sat | FoNet, Politika

Sednica Glavnog odbora Demokratske stranke zakazana je za 21. jun u opštini Stari grad u Beogradu, piše u dopisu koji su u utorak dobili svi članovi tog partijskog tela, prenosi Politika.

To je peti put da predsednik DS Zoran Lutovac odlaže sednicu, pa će se verovatno "prvi put u novijoj istoriji stranke" dogoditi da sednica Glavnog odbora nije održana sedam meseci, mada to po Statutu mora biti na svaka tri meseca. List podseća da je lider DS pre samo nekoliko dana tvrdio da će Glavni odbor zasedati 31. maja, ukoliko to dozvole epidemiološki uslovi, ali je Lutovac odlučio da ponovo pomeri termin sednice. Poslanik DS Radoslav Milojčić rekao je za