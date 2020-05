Uhapšena srpska starleta zbog prostitucije i droge

Vesti online pre 4 sata | B92.net, Vesti online

U velikoj akciji Policijske uprave Bijeljina i MUP Republike Srpske uhapšeno je 35 osoba zbog zloupotrebe opojnih droga, oružja i prostitucije.

Prilikom pretresa uhapšeno je 16 osoba od zatečenih 35, navodi Blic. Među uhapšenima je i Tijana Maksimović, poznatija javnosti kao Tijana Ajfon, za koju mediji pišu da je organizatorka skupa. Kako saznaje Objektiv, ona je pokušala ilegalno da pređe granicu preko reke Drine u čamcu, sa još tri devojke koje je vodila na žurku. Jaknica @queenivaprodaja ❤️ A post shared by Tijana Maksimovic (@ticamaksimovic) on May 10, 2020 at 12:28am PDT