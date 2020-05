Guverner Minesote aktivirao Nacionalnu gradu zbog nasilja u Mineapolisu

Glas Amerike pre 34 minuta

Guverner Minesote Tim Volc pozvao je Nacionalnu gardu pošto je u Sent Polu došlo do pljački a Mineapolis se sprema za novo nasilje, posle nereda koji su izbili u utorak uveče zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom hapšenja. Nekoliko ulica u naselju Longfelou je ozbiljno oštećeno a neredi su izbili i u drugim delovima grada. Bila je to druga noć nasilnih protesta zbog smrti Flojda, koji je preminuo tokom hapšenja u ponedeljak, kada je jedan od policajaca