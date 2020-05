Er Srbija od juna obnavlja letove iz Niša i Kraljeva

Nova ekonomija pre 4 sata

Er Srbija će, nakon dobijanja odobrenja od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ponovo pokrenuti letove iz Niša i Kraljeva, saopštila je ta kompanija.

Nacionalna avio-kompanija planira da letove iz Niša počne da obnavlja od 16. juna, dok će avioni domaćeg prevoznika iz Kraljeva početi da lete od 30. juna 2020. godine. U periodu između 16. i 30. juna, iz Niša će biti ponovo pokrenute linije do Frankfurta i Nirnberga, dok će se posle 1. jula leteti i do Hanovera, Salcburga i Tivta. Kada je reč o Kraljevu, od 30. juna se planira obnova letova do Beča. Tačan red letenja i nedeljne frekvencije biće uskoro objavljen na