Vučić: Od 2024. godine brzom prugom od Beograda do Budimpešte za dva sata i 45 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi kompletna brza pruga od Beograda do Budimpešte trebalo da bude završena do 2024. godine, što bi značilo da će se od tada između dva grada putovati dva sata i 45 minuta.

On je danas tokom obilaska gradilišta deonice te pruge Beograd-Stara Pazova kazao da će do kraja godine završiti taj deo pruge, a da će do kraja marta ona biti "slobodna za vožnju".

"Do avgusta ćemo završiti deonicu Beograd-Novi Sad, kada ruske kompanije završe svoj deo posla, tada ćemo do Novog Sada vozom putovati pola sata. Odmah nakon toga, do 2024. godine treba da završimo i relaciju Novi Sad-Subotica, a Mađari bi u istom periodu trebalo da završe svoju deonicu do granice", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da se trenutno grade četiri deonice auto-puteva u Srbiji, a da bi želeo da se brza pruga produži "do Niša i Preševa", što bi trebalo da bude "gotovo izvesno ako se postignu dobri ekonomski rezultati".

On je rekao da je pad privrednih aktivnosti u Srbiji tokom korona krize iznosio 16,6 odsto, što nije bilo neočekivano, ali da je rast BDP-a u prvom kvartalu bio 5,2 odsto.

"U poslednja dva kvartala Srbija je po rastu ubedljivo prva u celoj Evropi. Iza nas su Litvanija, Rumunija, Poljska, Kipar, Mađarska, ali je prva zemlja iza Srbije na 2,7 odsto rasta", ocenio je Vučić i dodao da je Srbija u poslednja dva kvartala prva po ekonomskom rastu u Evropi.

Na konstataciju da je tokom prethodnih kampanja rekao da će brza pruga do Mađarske biti završena do kraja 2018. godine, Vučić je rekao da u infrastrukturnim projektima ima "bezbroj problema", a da bi bio srećniji da je "sve to išlo brže".

"Kasnili smo šest meseci i Ub-Lajkovac pa Lajkovac-Ljig i druge deonice, ali smo uradili nešto što je narod čekao 75 godina", ocenio je Vučić.

Na pitanje kako vidi period od tri godine od polaganja zakletve, predsednik je kazao da Srbija ide u dobrom smeru, da je grešio mnogo, da je Srbija prošla kroz dosta težak period tokom globalne pandemije, a da zemlju očekuje još dosta teških odluka i situacija u regionu i sa Kosovom.

Ambasadorka Kine u Beogradu Čen Bo je kazala da joj je drago što je ostvaren dobar napredak u infrastrukturnim radovima a da kineske kompanije nisu zaustavile proizvodnju u Srbiji ni zbog epidemiološke situacije.

"Uverena sam da će sve kompanije uložiti napore da unaprede svoju proizvodnju i daju dodatni podsticaj oporavku naše dve zemlje", rekla je ona.

(Beta, 05.30.2020)