Vučić: Od 2024. brzom prugom od Beograda do Budimpešte za dva sata i 45 minuta

Slobodna Evropa pre 8 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi kompletna brza pruga od Beograda do Budimpešte trebalo da bude završena do 2024. godine i da će od tada putovanje između ta dva grada trajati dva sata i 45 minuta. On je u subotu, sa ambasadorkom Kine u Beogradu Čen Bo, obišao gradilište deonice te pruge Beograd-Stara Pazova. "Do avgusta ćemo završiti deonicu Beograd-Novi Sad, kada ruske kompanije završe svoj deo posla, tada ćemo do Novog Sada vozom putovati pola