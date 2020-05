Vučić: Gradićemo brzu prugu do Niša

Jugmedia pre 2 sata | juGmedia

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se graditi i brza pruga od Beograda do Niša, kako bi se dodatno podigao jug Srbije.

Vučić je, tokom razgovora sa predstavnicima kineskog izvođača radova na izgradnji dela brze pruge Beograd-Budimpešta od Beograda do Stare Pazove rekao da je zadovoljan dinamikom radova, prenosi Sputnik. Bilo bi veoma važno, istakao je on, da se pored još jedne deonice na pravcu ka Budimpešti, od Novog Sada do Subotice, izgradi i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi bila za brzinu do 200 kilometara na sat, a zatim i od Niša do Preševa, za brzinu od 160 kilometara