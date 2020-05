(VIDEO) U Detroitu ubijen 19-godišnji demonstrant

Nova pre 1 sat | Autor:Ana Vušović Marković

Tokom protesta noćas u Detroitu, zbog smrti Džordža Flojda u Mineapolisu, iz vatrenog oružja ubijen je jedan mladić, saopštila je policija tog američkog grada.

Predstavnica policije Ditroita Nikol Kirkvud navela je da je sinoć, pola sata pre ponoći po lokalnom vremenu, iz jednog džipa otvorena vatra na ljude koji su u Detroitu protestvovali zbog nasilne smrti Džordža Flojda u Mineapolisu, i da je u tom napadu ubijena jedna osoba, izvestio je AP. Fox 2 appears to have the moment that a protestor was shot in Detroit, Michigan #BlackLivesMatter #Michigan #Detroit #GeorgeFloyd #USARevolts #Minneapolis #BlackLivesMatters