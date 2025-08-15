BBC vesti na srpskom

Tramp uoči sastanka sa Putinom: 'Visoki ulozi', Lavrov u majici SSSR

Svet u iščekivanju susreta američkog i ruskog predsednika.

BBC News pre 44 minuta
tramp i putin
BBC

„Visoki ulozi!", napisao je američki predsednik Donald Tramp na njegovoj mreži Istina (Truth Social), pre nego što se ukrcao u avion Er fors i poleteo ka Aljasci.

U najvećoj američkoj savezoj državi, koju je Amerika kupila od Rusije pre skoro 160 godina, Tramp će održati sastanak - mnogi ga nazivaju 'istorijskim' - sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Biće to njihov prvi susret posle šest godina, ali sada u bitno izmenjenim geopolitičkim okolnostima.

Tramp i Putin će razgovarati o uslovima za primirje i mir posle više od tri godine rata u Ukrajini.

Putin je februara 2022. godine naredio invaziju na Ukrajinu - ili kako je Kremlj naziva 'Specijalna vojna operacija' - tvrdeći da želi da „demilitarizuje i denacifikuje" Ukrajinu, spreči dalje ugrožavanje ruskog stanovništva, kao i da NATO ostane dalje od njenih granica.

„Naš stav je jasan i nedvosmislen", poručuje Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, koji je na Aljasku stigao u majici sa velikim natpisom SSSR (skraćenica za Sovjetski Savez).

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, koji nije pozvan na Aljasku, kaže da odluke donete u njegovom odsustvu neće biti značajne.

Niko ne očekuje da će susret Trampa i Putina doneti iznenadni kraj rata u Ukrajini, piše BBC-jev Frenk Gardner.

Prisustvo Vladimira Putina na tlu SAD, ruskog lidera koga je Međunarodni krivični sud optužio za ratne zločine, predstavlja udarac težnjama drugih zapadnih zemalja da ga drže izolovanim kao globalnog izgnanika, piše Garnder.

Uoči odlaska u Aljasku, Putin je za Trampa rekao da veruje da iskreno ulaže napore da se rat zaustavi.

„Da ja nisam predsednik, Putin bi želeo celu Ukrajinu", rekao je Tramp uoči odlaska na Aljasku.

„Ali jesam predsednik i neću mu dozvoliti da petlja sa mnom", dodao je.

Američki predsednik je ranije izjavio da će već posle prvih nekoliko minuta znati da li će on i Putin „imati dobar sastanak", rekavši da će se u suprotnom „vrlo brzo završiti".

Njegov cilj u razgovorima biće da „postavi sto" za još jedan sastanak sa ruskim liderom, ali i ukrajinskim predsednikom Zelenskim.

U razgovoru za Foks njuz radio, Tramp je rekao da će, ako sastanak bude dobar, pozvati Zelenskog da dogovori novi susret.

Ali, dodao je, postoji „25 odsto šansi da ovaj sastanak neće biti uspešan".

Upitan o ovoj Trampovoj proceni, Lavrov je novinarima rekao da ruska strana ima „argumente i jasan, razumljiv stav" koji će predočiti.

„Mnogo toga je već urađeno" tokom posete Trampovog izaslanika, Stiva Vitkofa, Moskvi ranije u avgustu, rekao je Lavrov.

Pogledajte video: Uoči sastanka Trampa i Putina

Novinari ruskog servisa BBC-ja stigli su u Enkoridž 14. avgusta, dan pre sastanka koji se održava u jeku turističke sezone.

U lokalnim hotelima mesta nema, jer su sve sobe zakupili novinari i turisti.

Zbog toga, na primer, novinari iz ruskog predsedničkog tima moraju da spavaju i improvizovanom smeštaju u dvorani u Enkoridžu.

Tamo je bio i privremeni smeštajni centar tokom epidemije kovida-19.

(BBC News, 08.15.2025)

