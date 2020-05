Grbović: Vesna Pešić pomogla da PSG napravi prvi korak do slobode

Danas pre 28 minuta | Piše: Beta

Član predsedništva Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović podelio je danas na Tviteru svoju fotografiju sa sociološkinjom Vesnom Pešić iz Knez Mihajlove ulice, sa mesta na kome PSG prikuplja potpise za učestvovanje na izborima 21. juna.

Grbović je u komentaru napisao „legendarna Vesna Pešić nam je pomogla da napravimo prvi korak do slobode“, aludirajući na slogan PSG „Prvi korak do slobode tvoj potpis“. Legendarna Vesna Pešić nam je pomogla da napravimo prvi korak do slobode. pic.twitter.com/QRQdTUIzYf — Pavle Grbovic (@PavleGrbovic) May 30, 2020 Vesna Pešić je ranije na istoj društvenoj mreži najavila da neće javno iznositi svoje mišljenje o predstojećim izborima. „Više ne odgovaram na pitanja