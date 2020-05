Trifunović: Opozicija koja je za bojkot izbora crta mi metu na čelo (VIDEO)

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović, koji je danas napadnut u centru Beograda tokom prikupljanja potpisa za izbore 21. juna, ocenio je u izjavi za „Al Džaziru“ da mu metu na čelu crtaju simpatizeri opozicije koja je proglasila bojkot izbor.

Objašnjavajući šta je prethodilo incidentu, Trifunović je rekao kako ga je jedan od prolaznika pitao ko je kupio šator, a da mu je on odgovorio „Vučić“. „‘Da, da, Vučić, znamo da je Vučić’, ja rekoh: ‘Ali, Đilas je platio ozvučenje’… Kaže on: ‘Nemoj ti meni… ja sad provalim da je čovek zaista ozbiljan i kažem: ‘Pozdravite Vašu gospođu majku’. To je zaista sve što sam rekao. I sledi takav udarac, ja skačem na njega, moji me drže…“, rekao je Trifunović za „Al