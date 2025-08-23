Režim na raskrsnici – izbori ili još veća represija

Najduži i najmasovniji protesti su kao rat iscrpljivanjem, u kome obe strane čekaju da ona druga odustane. Ako ne pristane na prevremene izbore, režim može samo da značajno pojača represiju, jer njeno postepeno povećanje nije dalo rezultate. A šta god da uradi, to će uticati na dva ključna stuba privrednog rasta

Srbija u septembru ulazi u deseti mesec protesta koji, u postkomunističkom periodu dugom 35 godina, predstavljaju ne samo najveće okupljanje po broju učesnika, već i najduže po trajanju. Od septembra se može očekivati njihovo intenziviranje. Budući da su dosadašnji protesti već dali izvesne rezultate, protestanti imaju snažan motiv da nastave istim tempom u nadi da će nastavak doneti još opipljivih posledica. Protest se najbolje može razumeti kao rat iscrpljivanjem