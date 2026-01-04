Maduro u pritvoru, venecuelanski sud naložio Delsi Rodrigez da privremeno preuzme predsedništvo

RTV pre 4 minuta  |  Tanjug
Maduro u pritvoru, venecuelanski sud naložio Delsi Rodrigez da privremeno preuzme predsedništvo

KARAKAS, NJUJORK - Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.

Prema sudskoj odluci, Rodrigez će obavljati dužnosti predsednika kako bi obezbedila administrativni kontinuitet i odbranu nacije, preneo je Gardijan. Sudije nisu proglasile Madura trajno odsutnim sa funkcije, što bi zahtevalo održavanje izbora u roku od 30 dana kako bi se izabrao novi predsednik. Sjedinjene Američke Države juče su izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile Madura i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Pogledajte kako Madura sprovde američki agenti, evo i šta je izgovorio (VIDEO)

Pogledajte kako Madura sprovde američki agenti, evo i šta je izgovorio (VIDEO)

Danas pre 4 minuta
Uživo Maduro prebačen u Njujork; Posledice napada katastrofalne - broj žrtava raste FOTO/VIDEO

Uživo Maduro prebačen u Njujork; Posledice napada katastrofalne - broj žrtava raste FOTO/VIDEO

B92 pre 4 minuta
Svrgnuti predsednik Venecuele prebačen u zatvor u Bruklinu

Svrgnuti predsednik Venecuele prebačen u zatvor u Bruklinu

Beta pre 39 minuta
Uživo Maduro u pritvoru za visokorizične optužene: Predsednik Venecuele i supruga u zatvoru u Bruklinu gde je i El Čapo

Uživo Maduro u pritvoru za visokorizične optužene: Predsednik Venecuele i supruga u zatvoru u Bruklinu gde je i El Čapo

Euronews pre 29 minuta
Prvi snimci iz pritvora Maduro šeta u lisicama, evo šta je rekao

Prvi snimci iz pritvora Maduro šeta u lisicama, evo šta je rekao

Dnevnik pre 34 minuta
„Nije stigao da zatvori čelična vrata!“ Evo kako je uhapšen Maduro: Mesecima bio pod nadzorom, pa izvučen iz spavaće sobe u…

„Nije stigao da zatvori čelična vrata!“ Evo kako je uhapšen Maduro: Mesecima bio pod nadzorom, pa izvučen iz spavaće sobe u noćnoj akciji koja je šokirala svet!

Dnevnik pre 34 minuta
Svrgnuti predsednik Venecuele prebačen u zatvor u Bruklinu

Svrgnuti predsednik Venecuele prebačen u zatvor u Bruklinu

Radio sto plus pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudNjujorkVenecuelaGardijanIzboriDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Maduro u pritvoru, venecuelanski sud naložio Delsi Rodrigez da privremeno preuzme predsedništvo

Maduro u pritvoru, venecuelanski sud naložio Delsi Rodrigez da privremeno preuzme predsedništvo

RTV pre 4 minuta
Pogledajte kako Madura sprovde američki agenti, evo i šta je izgovorio (VIDEO)

Pogledajte kako Madura sprovde američki agenti, evo i šta je izgovorio (VIDEO)

Danas pre 4 minuta
"Samo se ti zavitlavaj": Maduro u čuvanom zatvoru u Bruklinu, Bela kuća objavila poruku sa slikom i video

"Samo se ti zavitlavaj": Maduro u čuvanom zatvoru u Bruklinu, Bela kuća objavila poruku sa slikom i video

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Rat u Ukrajini: Zelenski o izborima tokom rata: Ako mogu da pomognu miru, spremni smo

Rat u Ukrajini: Zelenski o izborima tokom rata: Ako mogu da pomognu miru, spremni smo

Euronews pre 4 minuta
Uživo dan posle otmice Madura! Bela kuća objavila snimak iz zatvora, agenti DEA ga vode u lisicama, on im se obraća na…

Uživo dan posle otmice Madura! Bela kuća objavila snimak iz zatvora, agenti DEA ga vode u lisicama, on im se obraća na engleskom, evo šta im je rekao (video)

Kurir pre 4 minuta