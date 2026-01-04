Maduro u pritvoru, venecuelanski sud naložio Delsi Rodrigez da privremeno preuzme predsedništvo

KARAKAS, NJUJORK - Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.

Prema sudskoj odluci, Rodrigez će obavljati dužnosti predsednika kako bi obezbedila administrativni kontinuitet i odbranu nacije, preneo je Gardijan. Sudije nisu proglasile Madura trajno odsutnim sa funkcije, što bi zahtevalo održavanje izbora u roku od 30 dana kako bi se izabrao novi predsednik. Sjedinjene Američke Države juče su izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp je objavio da su američke specijalne jedinice uhapsile Madura i