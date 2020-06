Protesti na Novom Zelandu i u Kanadi: Ljudi ustali zbog ubistva Afroamerikanca, u Montrealu policija upotrebila suzavac

Kurir pre 1 sat

Hiljade ljudi na Novom Zelandu mirno su danas protestovali uzvikujući "Životi crnaca su važni", zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, koji je preminuo tokom policijske intervencije u Sjedinjenim Američkim Državama.

To je jedan u nizu protesta koji su se iz SAD proširili širom sveta, od Londona i Berlina do Australije i Holandije, nakon što je objavljen video snimak na kojem policajac kleči na Flojdovom vratu skoro devet minuta, dok ga on upozorava da ne može da diše. Demonstranti u Ouklendu seli su na put nakon mirnog marša i podigli stisnute pesnice u znak jedinstva, solidarnosti i "crne snage", prenosi Rojters. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama prikazani su