Stefanović: Tužilaštvo da razgovara sa Jurićem o tome ima li političara pedofila

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija nije dobila nalog tužilaštva da preduzme neku radnju zbog tvrdnji Igora Jurića, osnivača Fondacije Tijana Jurić, o političaru pedofilu.

"Ovo nije tema koja treba da popunjava medijske stupce. Tužilaštvo treba da razgovara sa Jurićem, da li on nešto ima ili ne, ako ima određene dokaze tužilaštvo će proceniti šta dalje", rekao je Stefanović za Televiziju Prva. On je podsetio da je istražni postupak u nadležnosti tužilaštva, a ne policije i dodao da je "zamoiio Jurića u više svojih javnih obraćanja da dostavi informacije koje ima". Stefanović je rekao da je problem to što bi političar pedofil, ako