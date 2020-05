Kraljica Elizabeta snimljena kako jaše ponija u Vindzoru

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

Britanska kraljica Elizabeta druga (94) snimljena je danas kako jaše ponija starog 14 godina u parku u Vindzoru. Kraljica od uvođenja mere karantina živi u dvorcu Vindzor, zajedno sa suprugom princom Filipom (98), prenosi Rojters. Queen Elizabeth back in the saddle as British lockdown eases https://t.co/eZUIJXQSvc pic.twitter.com/EnuOJCyvHS — Reuters (@Reuters) May 31, 2020 Sa tog mesta ona se nekoliko puta obraćala naciji, putem saopštenja ili televizijskog