Tramp: Za dve nedelje ćemo znati da li je moguć napredak u pregovorima o Ukrajini

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je danas da će u roku od dve nedelje znati da li je napredak moguć u njegovim naporima da okonča rat u Ukrajini i ponovo pokrenuo mogućnost uvođenja sankcija Moskvi. "Videćemo šta će se desiti.

Mislim da ćemo za dve nedelje znati u kom pravcu idemo", rekao je Tramp tokom konferencije za medije u Ovalnom kabinetu i dodao da će nakon te dve nedelje doneti odluku da li da uvede "masivne sankcije" ili ne, preneo je Rojters. Tramp je rekao i da nije zadovoljan nijednim aspektom napora da se postigne mir, kao i da postoji mnogo mržnje između zaraćenih strana. (Telegraf.rs/Tanjug)
