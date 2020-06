Preminula još 1 osoba, novozaraženih 18

RTS pre 4 sata

U Srbiji je, prema poslednjim podacima, od kovida 19 preminula još jedna osoba. Koronavirusom zaraženo još 18 ljudi.

U poslednja 24 sata, kovid 19 odneo je još jedan život. Koronavirusom zaraženo još 18 osoba, objavljeno je na sajtu covid19.rs. Na koronavirus je u poslednja 24 časa testirano 2.315 osoba. Ukupan broj hospitalizovanih je 468. Od kovida 19 do sada su preminule 244 osobe. Procenat smrtnosti iznosi 2,13 odsto. Na respiratorima je devet pacijenata, a do sada se od kovida 19 oporavilo 6.726 ljudi. Do sada je registrovano 11.430 slučajeva zaraze, a testirano je ukupno