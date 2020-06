Pucnjava u beranama: Ranjena mlađa žena pokraj supruga i bebe u kolicima

Blic pre 4 minuta

Samo stotinu metara od centra Berana, u Ulici Miloša Mališića, kod zgrade Centra centra za kulturu, večeras je došlo pucnjave u kojoj je ranjena mlađa žena M.

Č. koja se tu našla sa suprugom i malim detetom u kolicima. Okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave za sada nisu poznate, pišu Vijesti. Neki od očevidaca iz obližnjih lokala su kazali da je pucano iz automobila u pokretu. Prema njihovim rečima, žena je ležala pored zgrade Centra za kulturu i ranjena je u nogu. Hitna pomoć je brzo došla na lice mesta, a policija je blokirala to mesto. Iz policije su "Vijestima" potvrdili da je došlo do pucnjave, i za počiniocima