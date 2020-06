Više tužilaštvo za Betu: Igor Jurić pozvan na saslušanje

Novi magazin pre 39 minuta | Beta

Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet i pozvalo Igora Jurića da iznese bliže podatke o informacijama koje je otkrio u medijima o političaru za kojeg tvrdi da je pedofil, potvrđeno je iz te institucije za agenciju Beta.

Iznošenje bližih podataka o tome, kako su naveli, neophodno je za dalje postupanje nadležnog javnog tužilaštva. Igor Jurić je 9. marta gostujući u jednoj TV emisiji izjavio da "ima pedofila na uticajnim položajima u Srbiji, koji orgijaju sa decom" i tvrdio da je među njima "jedan ozbiljan političar, koji je poznat na nacionalnom nivou". On je naveo da to još nije prijavio nadležnim institucijama jer prikuplja dokaze kojima bi potkrepio svoja saznanja. Na to je