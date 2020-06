Bez novih žrtava Kovida 19, Kon kaže da je epidemija došla do kraja

Glas Amerike pre 1 sat

BEOGRAD — Epidemija koronavirusa u Srbiji došla je do kraja i vreme je da se ukinu mere, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon. "Sada smo došli do samog kraja kada samo treba ostaviti distancu, koja sa dva metra može da se smanji na metar. Metar i po je apsolutno bezbedna razdaljina", rekao je Kon za TV Pink, prenosi Fonet. Doktor Kon je istakao da u Kriznom štabu nikada nije rečeno da "treba da ostanemo zatvoreni do 31. maja" i ocenio da se sada iz